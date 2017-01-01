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    У військах РФ на Донбасі назріває бунт?

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    Російські військовослужбовці на Донбасі
    Російські військовослужбовці на Донбасі

    Військовослужбовці РФ відмовляються виконувати накази командування

    У Донецькій області у підрозділах російських військ серед військовослужбовців поширюється невдоволення умовами проходження служби. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
    «Військовослужбовці 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1 (Донецьк) АК ЗС РФ відмовляються виконувати накази командування, мотивуючи свою поведінку незадовільним матеріальним забезпеченням та залученням до робіт, не пов’язаних із виконанням бойових завдань», - йдеться у повідомленні.

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    Крім того, за даними української розвідки, серед військовослужбовців 100 окремої мотострілецької бригади (Донецьк) 1 АК ЗС РФ поширюється невдоволення діями командування щодо приховування фактів бойових втрат та оформлення документів про звільнення військовослужбовців за добу до загибелі.

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