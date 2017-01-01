У військах РФ на Донбасі зросла кількість випадків дезертирства та самогубств

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Дезертир

10 січня на Луганщині самовільно залишили місце служби 10 військовослужбовців підрозділу протиповітряної оборони ЗС Росії

У з’єднаннях та частинах російсько-окупаційних військ на Донбасі збільшується кількість випадків дезертирства та самогубств, що пов’язано з фізичним та морально-психологічним перевантаженням особового складу. Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

«У підрозділах 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ продовжує працювати комісія 1 АК ЗС РФ, якою вже виявлено більше двадцяти фактів приховування командуванням полку загибелі та каліцтва військовослужбовців, що сталися у цьому році», - інформує ГУР.

За даними української розвідки, 10 січня у 7 окремій мотострілецькій бригаді (Брянка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ самовільно залишили місце служби 10 військовослужбовців підрозділу протиповітряної оборони.

Також ГУР повідомляє, що в артилерійському підрозділі бригади внаслідок порушення правил безпеки під час розвантаження боєприпасів дістали тяжкі травми п’ятеро військовослужбовців.