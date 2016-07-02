У військоматах Харківщини стартувала приписна кампанія-2017

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9000 юнаків Харківської області протягом трьох місяців перевірятимуть на придатність до служби в армії

На Харківщині близько 9 тисяч юнаків 2000 року народження перевірять у рамках приписної кампанії 2017 року.

Про це розказав заступник обласного військового комісара підполковник Олександр Томашевський.

«Протягом наступних трьох місяців - до 31 березня - близько 9000 осіб, яким цього року виповниться 17 років, викличуть до райвійськкоматів, де перевірять на предмет придатності до військової служби і поставлять на облік», - зазначив Томашевський.

За його словами, до складу приписних комісій, окрім військовослужбовців ЗСУ, увійшли цивільні лікарі, психологи та працівники структур соціального забезпечення.

«Мета кампанії - визначити, хто із хлопців по досягненню ними повноліття може розглядатися як захисник України. До речі, без приписного посвідчення юнаків не приймуть на навчання в цивільних інститутах, не видадуть закордонного паспорта, вони не зможуть змінити прописку, тому треба своєчасно прийти до військкоматів», - додав Томашевський.

За його словами, поки тривають шкільні канікули, у райвійськкоматах складено графік прийому приписників: «Організовано групове перевезення з віддалених селищ».

«У ході кампанії проводитиметься вивчення кількісти юнаків та окремих дівчат, які виявлять бажання вступати до військово-навчальних закладів. Попередньо, цього року погони курсантів одягнуть приблизно 300-500 юних патріотів», - каже Томашевський.

На Харківщині у 2016 році приписці підлягало близько 9000 осіб, у 2015 - понад 9500 юнаків. Торік приблизно 10% юнаків визнано такими, які ніколи не служитимуть в армії через наявність серйозних хвороб. Понад 300 17-річних мешканців області вже мали судимість і також не зможуть носити погони. Близько 250 осіб вирішили навчатися у військово-навчальних закладах.

Джерело: Укрінформ