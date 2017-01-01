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    У військовому аеропорту біля столиці Сирії прогриміли вибухи

    • Сьогодні, 04:42
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    Підозрюють удари Ізраїльських ВПС, але інформація не підтверджена

    У військовому аеропорту Меззе, який розташований поруч зі столицею Сирії Дамаском прогриміло кілька вибухів. 

    Про це повідомило агентство Reuters, з посиланням на місцеве телебачення.

    Повідомляється, що аеропорт знаходиться на південному сході від Дамаску і є стратегічною військово-повітряною базою для елітного підрозділу сирійських військ - Республіканської гвардії Сирії. Саме з цього місця велися ракетні обстріли підконтрольних повстанцям територій, в околицях Дамаска.

    Причина вибухів не відома. Як повідомляє агентство, регіональні військові експерти і високопоставлені джерела в Сирійській армії вважають, що це міг бути авіаналіт Ізраїльської авіації.

    Повідомляється, що раніше Ізраїль вів бойові дії в Сирії проти частин «Хезболли», яка бере активну участь у протистоянні з урядовими військами в Сирії.

    Даних про жертви і постраждалих поки немає.

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