У військовому госпіталі Львова молода дівчина наклала на себе руки
- Сьогодні, 09:37
-
Розсилка
Працівники поліції не повідомляють про обставини трагедії
У Львові з вікна госпіталю викинулася дівчина. Про це пише Depo.Львів.
Повідомляється, що вчора у Львові внаслідок падіння з вікна військового госпіталю загинула дівчина.
Попередньо відомо, що дівчина викинулася з вікна сходової клітки між 6 – 7 поверхами. Вона померла на місці падіння.
Працівники поліції не надали відомості про особу загиблої.Обставини трагедії з"ясовуються.
Нагадаємо, раніше у Харкові пацієнт вистрибнув з вікна сьомого поверху.