У військовому госпіталі Львова молода дівчина наклала на себе руки

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Працівники поліції не повідомляють про обставини трагедії

У Львові з вікна госпіталю викинулася дівчина. Про це пише Depo.Львів.

Повідомляється, що вчора у Львові внаслідок падіння з вікна військового госпіталю загинула дівчина.

Попередньо відомо, що дівчина викинулася з вікна сходової клітки між 6 – 7 поверхами. Вона померла на місці падіння.

Працівники поліції не надали відомості про особу загиблої.Обставини трагедії з"ясовуються.

Нагадаємо, раніше у Харкові пацієнт вистрибнув з вікна сьомого поверху.