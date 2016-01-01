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    У військовому госпіталі Львова молода дівчина наклала на себе руки

    • Сьогодні, 09:37
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    Працівники поліції не повідомляють про обставини трагедії

    У Львові з вікна госпіталю викинулася дівчина. Про це пише Depo.Львів.

    Повідомляється, що  вчора у Львові внаслідок падіння з вікна військового госпіталю загинула дівчина.

    Попередньо відомо, що дівчина викинулася з вікна сходової клітки між 6 – 7 поверхами. Вона померла на місці падіння.

    Працівники поліції не надали відомості про особу загиблої.Обставини трагедії з"ясовуються. 

    Нагадаємо, раніше у Харкові пацієнт вистрибнув з вікна сьомого поверху.

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