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    У В’єтнамі вантажівка влетіла в автобус: загинули 12 людей, поранені ще 33

    • Сьогодні, 11:55
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    Фото: Gia Lai newspaper

    Ймовірною причини трагедії стало перевищення швидкості водієм вантажівки

    Внаслідок зіткнення вантажівки з пасажирським автобусом у центральному В’єтнамі загинули 12 людей, ще 33 поранено. Про це повідомляє АР.

    «Вантажівка зіткнулася із пасажирським автобусом у центральному В’єтнамі, спричинивши загибель 12 людей і поранення 33», - йдеться в повідомленні.

    Ймовірною причини трагедії стало перевищення швидкості водієм вантажівки.

    Майже всі загиблі були пасажирами автобуса, помер також помічник водія вантажівки. Сам водій отримав тяжкі ушкодження.

    Нагадаємо, в Танзанії, в північній туристичної галузі Аруша, шкільний автобус впав в ущелину, в результаті чого загинули 35 людей, у тому числі 32 дітей.

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    У В’єтнамі вантажівка влетіла в автобус: загинули 12 людей, поранені ще 33
    У В’єтнамі вантажівка влетіла в автобус: загинули 12 людей, поранені ще 33
    У В’єтнамі вантажівка влетіла в автобус: загинули 12 людей, поранені ще 33
    У В’єтнамі вантажівка влетіла в автобус: загинули 12 людей, поранені ще 33
    Фото: Gia Lai newspaper

    Джерело: Укрінформ

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