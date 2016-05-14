У В’єтнамі вантажівка влетіла в автобус: загинули 12 людей, поранені ще 33

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Фото: Gia Lai newspaper

Ймовірною причини трагедії стало перевищення швидкості водієм вантажівки

Внаслідок зіткнення вантажівки з пасажирським автобусом у центральному В’єтнамі загинули 12 людей, ще 33 поранено. Про це повідомляє АР.

«Вантажівка зіткнулася із пасажирським автобусом у центральному В’єтнамі, спричинивши загибель 12 людей і поранення 33», - йдеться в повідомленні.

Ймовірною причини трагедії стало перевищення швидкості водієм вантажівки.

Майже всі загиблі були пасажирами автобуса, помер також помічник водія вантажівки. Сам водій отримав тяжкі ушкодження.

Нагадаємо, в Танзанії, в північній туристичної галузі Аруша, шкільний автобус впав в ущелину, в результаті чого загинули 35 людей, у тому числі 32 дітей.

Джерело: Укрінформ