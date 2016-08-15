У владі Франції знають, що в Україні велика корупція – експерт Сесіль Вессьє

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Сесіль Вессьє

Французький політолог упевнена, що в Україні багато грошей, але вони не там, де повинні бути

Французька влада знає про корупційні проблеми України. Проте, за словами французького політолога Сесіль Вессьє, корупція – внутрішня проблема країни.

«Гроші в Україні є, можливо, вони не там, де вони повинні бути. Це ж ваша проблема! Тобто або люди хочуть зберегти свої гроші, або боротися за незалежність. За них це ніхто не зробить. Усі знають у владних колах у Франції, що в Україні дуже сильна корупція. Тобто не кажіть, що немає грошей, коли хочете донести до Європи інформацію про те, що діється в країні. Це є вашою внутрішньою проблемою», – зазначає політолог.

Також дослідниця звинуватила українську владу у відсутності якісної пропаганди країни.

«Я нікого не засуджую персонально, просто на рівні країни це помічаю. В принципі, французам дуже можуть бути зрозумілі ваші проблеми. У нас також були окуповані сусідом території. У нас із вами країни приблизно однакових розмірів, християнські країни, близькі країни. Чому ви не можете це донести до французів?» – запитує Сесіль Вессьє.

Детальніше читайте: Автор книги «Мережі Кремля у Франції» Сесіль Вессьє: Вас мало підтримує ЄС? Після виборів у Франції і Німеччині вам так не здаватиметься