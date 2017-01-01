У водійських посвідченнях з’явиться мікрочіп і нові категорії

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Посвідчення водія

У МВС радять громадянам не хвилюватися щодо майбутніх нововведень

У межах імплементації європейських угод в Україні планується внесення змін до процедури отримання та користування посвідченням водія. Йдеться, насамперед, про видачу єдиного типового посвідчення водія, що відповідає європейським вимогам, зі встановленим мікрочіпом, який підвищує рівень захисту документу від підробок. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Наразі у Головному сервісному центрі МВС працюють над розробкою законопроекту щодо імплементації директиви 2006/126/ЄС про посвідчення водія.

У другій половині 2017 року планується подання на розгляд до профільного комітету Верховної Ради законопроекту, відповідно до якого у посвідченнях водія з’являться додаткові категорії. Зараз вони формуються. Термін їхньої дії становитиме від 5 до 15 років залежно від категорій. Таким чином, водії категорії «В» зможуть користуватися своїм посвідченням 15 років, а от водії категорії «С» та «D» – лише 5 років. Після завершення терміну дії водій має пройти медичний огляд для перевірки психофізичної відповідності. Опрацьовується також питання щодо підтвердження практичних та теоретичних навичок водіїв, щоправда це стосуватиметься винятково профільних категорій.

«По-перше, ми загалом працюємо над системою змін у площині отримання посвідчення водія – це розробка нових екзаменаційних білетів, встановлення фото та відео-фіксації під час складання іспитів. Щодо нових впроваджень: важливим стане саме підтвердження психофізичного стану людини, який впливає на здатність безпечно користуватися автівкою. Окрім того, для підвищення рівня захисту від підробок у нових посвідченнях водія планується встановлення мікрочипа», – повідомив керівник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.

Очільник Головного сервісного центру МВС також додає, що закон зворотної дії немає, а отже водії, які на момент вступу в дію нових правил матимуть посвідчення водія із терміном дії на 30, 50 років та безстрокові, зможуть користуватися посвідченням відповідно до вказаного у них терміну.

У МВС радять громадянам не хвилюватися щодо майбутніх нововведень. І наголошують, що усі законодавчі ініціативи, які знаходяться на стадії розробки, будуть ретельно підготовлені, винесені на обговорення і лише потім введені в дію. Громадянам будуть надані зрозумілі роз’яснення, а пропозиції матимуть винятково позитивний характер у площині дотримання водіями правил дорожньої безпеки.

Нагадаємо, вчора заступниця міністра внутрішніх справ Анастасія Дєєва заявила, що в Україні скоротять терміни дії водійських посвідчень.