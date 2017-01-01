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    У всіх, хто їде до Китаю, будуть брати відбитки пальців

    • Сьогодні, 08:15
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    Відбитки повинні будуть здавати всі іноземні громадяни у віці від 14 до 70 років

    Влада Китаю починають збирати відбитки пальців у всіх іноземців, що в’їжджають на територію країни. Про це повідомили в міністерстві громадської безпеки КНР, передає ВВС.

    Нова система спочатку буде випробувана в міжнародному аеропорту міста Шеньчжень (південна провінція Гуандун). Там вона почне працювати з 10 лютого.

    До кінця цього року її запровадять у всіх пунктах перетину кордону.

    Відбитки повинні будуть здавати всі іноземні громадяни у віці від 14 до 70 років, за винятком іноземних дипломатів.

    Влада Китаю послалися на досвід інших країн, в яких здача відбитків пальців стала широко поширеною практикою.

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