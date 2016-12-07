У Яценюка пропонують з’ясувати, чи Каплін висловлює офіційну позицію БПП щодо вибачень перед Трампом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Каплін

Lепутат закликав усіх, хто насправді вболіває за Україну, припинити вкидати у суспільство ідею здачі територій агресору

Необхідно з’ясувати, чи є заява депутата від Блоку Петра Порошенка, Сергія Капліна, щодо вибачень перед новообраним президентом США Дональдом Трампом відображенням офіційної позиції БПП, заявив керівник фракції «Народний фронт» у Верховній Раді Максим Бурбак під час виступу з парламентської трибуни у вівторок, 17 січня.

«Тут один депутат з простих людей з фракції БПП запропонував вибачитись перед Трампом за слова, що він перегляне позицію США щодо анексії Криму. Хочу запитати його, до речі, прикро, що він не присутній в залі – чи це є офіційна позиція фракції БПП», - зазначив Бурбак.

«Чи, може, ми визнаємо, що Крим було анексовано справедливо, чи, може, ми визнаємо, що треба вибачитись перед Ле Пен і Путіним.

«Треба робити висновки, чи це є офіційною позицією», - зазначив керівник фракції «Народний фронт».

Від імені «Народного фронту» депутат закликав усіх, хто насправді вболіває за Україну, припинити вкидати у суспільство ідею здачі територій агресору.

«В цій залі підтримки цим ідеям нема й не буде! Тим більше, що Росії не потрібні уламки територій, бо вона прагне отримати під контроль всю нашу країну, всю Європу», - додав він.

«Колеги, маємо лише один вибір: ставати сильними. Зміцнювати нашу армію. Збудувати суверенний інформаційно-культурний простір, вільний від олігархічних маріонеток і путінських консерв. Мати незалежну економіку, проводити активну послідовну зовнішню політику. Посилювати антипутінський фронт і розширювати санкції проти Росії аж до повного припинення агресії, - чи до колапсу самого агресора», - наголосив Бурбак.