У Яценюка розказали, куди пішли мільйони, виділені на партію з бюджету

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Партія «Народний фронт»

На діяльність партійних осередків «Народного фронту» у 2016 році було спрямовано 12 866 061,81 грн

Партія «Народний фронт» у визначений законом термін подала до Національного агентства з питань запобігання корупції звіт щодо державного фінансування своєї статутної діяльності.

«Народний фронт» має розгалужену систему партійних осередків по всій країні, яка на сьогодні налічує 633 місцеві партійні організації.

Організації партії забезпечують роботу партійних офісів, громадських приймалень, організовують заходи в рамках реалізації цілей та завдань партії, забезпечують комунікацію із членами партії, прихильниками, потенційними виборцями та ЗМІ.

Станом на 1.01.17 партія офіційно орендувала офісні приміщення для 360 місцевих партійних організацій, в яких разом з центральним штабом партії офіційно працевлаштовано 601 працівника.

В першому кварталі 2017 року планується оформити ще 76 офісів місцевих партійних організацій.

На діяльність партійних осередків у 2016 році було спрямовано 12 866 061,81 грн.

Для звітування перед виборцями щодо своєї діяльності, досягнень та виконання програми «Народним фронтом» у грудні 2016 року було видано партійну газету накладом 500 тисяч примірників. Звіт було також розміщено в центральних та регіональних друкованих виданнях, на телебаченні та радіо. Загальна сума витрат на звітування становила 33 483 215,22 грн.

Кошти в обсязі 3 923 522,97 грн було повернено до НАЗК.

Згідно з дослідженням незалежної громадської організації VoxUkraine, представники «Народного фронту» очолюють рейтинг найкращих парламентарів-реформаторів. Крім того, «Народний фронт» є найбільш консолідованою фракцією з найвищим показником узгоджених голосувань у парламенті, йдеться у дослідженні Громадянської мережі «Опора». Також депутати НФ найкраще за всіх відвідують засідання Верховної Ради, зазначає рух «Чесно».

Політичну партіу «Народний фронт» створено 31 березня 2014 року. На виборах до Верховної Ради України 2014 року отримала найбільшу підтримку виборців, здобувши 22% голосів. Партія створила у парламенті фракцію політичної партії «Народний фронт», до складу якої входить 81 народний депутат.

Відповідно до закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції», партія отримала за 3-й та 4-й квартали 2016 року державне фінансування у розмірі 50 272 800,00 грн.