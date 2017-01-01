У Яценюка закликають прибрати податкову міліцію і створити Службу фінансових розслідувань



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Максим Бурбак

Треба забрати у СБУ, МВС, прокуратури та податкової міліції відповідні функції і передати їх цивільній службі фінансових розслідувань, наголосив нардеп

Фракція «Народного фронту» виступає з ініціативою створення Служби фінансових розслідувань.

Про це з парламентської трибуни заявив керівник фракції Максим Бурбак, представляючи запропоновані «Народний фронтом» кроки для розвитку країни та виходу з кризи.

«Як прем’єр-міністр Арсеній Яценюк два рази вносив до Верховної Ради законопроект про Службу фінансових розслідувань. Тоді члени парламенту його не підтримали», – нагадав Бурбак.

«Ми пропонуємо створити службу фінансових розслідувань: забрати в СБУ, МВС, прокуратури, податкової міліції відповідні функції і передати їх цивільній службі фінансових розслідувань», – зазначив керівник фракції.

Він також наголосив, що необхідно завершувати податкову реформу.

«Ми створили електронні кабінети для платників податків. Є електронні сервіси. І сплата податків має відбуватись на основі документів, а не на основі особистого спілкування з бухгалтерами і тиску. На основі факту фінансового результату, а не на основі плану, який доводиться», – наголосив Бурбак.