У Яценюка закликають прибрати податкову міліцію і створити Службу фінансових розслідувань
- Сьогодні, 13:30
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Розсилка
Треба забрати у СБУ, МВС, прокуратури та податкової міліції відповідні функції і передати їх цивільній службі фінансових розслідувань, наголосив нардеп
Фракція «Народного фронту» виступає з ініціативою створення Служби фінансових розслідувань.
Про це з парламентської трибуни заявив керівник фракції Максим Бурбак, представляючи запропоновані «Народний фронтом» кроки для розвитку країни та виходу з кризи.
«Як прем’єр-міністр Арсеній Яценюк два рази вносив до Верховної Ради законопроект про Службу фінансових розслідувань. Тоді члени парламенту його не підтримали», – нагадав Бурбак.
«Ми пропонуємо створити службу фінансових розслідувань: забрати в СБУ, МВС, прокуратури, податкової міліції відповідні функції і передати їх цивільній службі фінансових розслідувань», – зазначив керівник фракції.
Він також наголосив, що необхідно завершувати податкову реформу.
«Ми створили електронні кабінети для платників податків. Є електронні сервіси. І сплата податків має відбуватись на основі документів, а не на основі особистого спілкування з бухгалтерами і тиску. На основі факту фінансового результату, а не на основі плану, який доводиться», – наголосив Бурбак.