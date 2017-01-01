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    У Яценюка закликають прибрати податкову міліцію і створити Службу фінансових розслідувань

    • Сьогодні, 13:30
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    Максим Бурбак
    Максим Бурбак

    Треба забрати у СБУ, МВС, прокуратури та податкової міліції відповідні функції і передати їх цивільній службі фінансових розслідувань, наголосив нардеп

    Фракція «Народного фронту» виступає з ініціативою створення Служби фінансових розслідувань.

    Про це з парламентської трибуни заявив керівник фракції Максим Бурбак, представляючи запропоновані «Народний фронтом» кроки для розвитку країни та виходу з кризи.

    «Як прем’єр-міністр Арсеній Яценюк два рази вносив до Верховної Ради законопроект про Службу фінансових розслідувань. Тоді члени парламенту його не підтримали», – нагадав Бурбак.

    «Ми пропонуємо створити службу фінансових розслідувань: забрати в СБУ, МВС, прокуратури, податкової міліції відповідні функції і передати їх цивільній службі фінансових розслідувань», – зазначив керівник фракції.

    Він також наголосив, що необхідно завершувати податкову реформу.

    «Ми створили електронні кабінети для платників податків. Є електронні сервіси. І сплата податків має відбуватись на основі документів, а не на основі особистого спілкування з бухгалтерами і тиску. На основі факту фінансового результату, а не на основі плану, який доводиться», – наголосив Бурбак.

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    податки Народний фронт розслідування фінанси
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