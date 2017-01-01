У Яценюка заявили, що настав час зробити Україну заможною

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Після націоналізації Приватбанку держава стала найбільшим гравцем на банківському ринку України, - нардеп Максим Бурбак

Після націоналізації Приватбанку держава стала найбільшим гравцем на банківському ринку України, і це треба правильно використати.

Про це заявив керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак, виступаючи з трибуни парламенту.

«Після націоналізації Приватбанку держава стала найбільшим гравцем на банківському ринку України. Цю можливість треба використати, щоб зробити доступнішими кредити для малого і середнього бізнесу, а також для населення. Це конституційна відповідальність голови НБУ. Для нас украй важлива курсова стабільність і активізація ділової активності», – наголосив Бурбак.

Він нагадав, що у найскладніші часи, після Революції гідності, уряд Арсенія Яценюка зміг зберегти макроекономічну стабільність, створити армію, стабільно платити зарплати і пенсії. Окрім того, було розпочато реформи у сферах енергетики, субсидій і енергоефективності, державного управління, державних закупівель.

«Зараз, на початку 2017-го, настав час наповнювати потенціал країни приватною ініціативою та інвестиціями. У тіло економіки потрібно влити кров у вигляді потужних фінансів за рахунок мобілізації внутрішніх можливостей», – сказав керівник фракції.

Він також наголосив на необхідності проведення приватизації великих державних підприємств.

«Потрібно відправляти на продаж державні підприємства, поповнюючи бюджет доходами. Інвестиції у виробництво допоможуть конкурентоздатності української продукції», – зазначив Бурбак.

«На ганьбі, яку пережила країна з приватизацією Одеського припортового заводу, потрібно поставити крапку. Як ми пам’ятаємо, конкурс було зірвано, а збитки держави сягнули 500 мільйонів доларів», – зауважив керівник фракції «Народний фронт».

Бурбак також наголосив, що 2017 рік – останній для проведення ефективних реформ. Оскільки наступний буде використано популістами для численних передвиборних обіцянок.

«Закликаю всіх у залі об’єднатись, щоб виконати історичну місію парламенту – розбудову європейської незалежної держави», – звернувся до колег Максим Бурбак.

Нагадаємо, сьогодні парламентарі повернулися до роботи: нардепи розглянуть «бурштиновий» законопроект.