У Яценюка зробили заяву щодо осквернення «Биківнянських могил»

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У «Народному фронті» заявляють, що цей вчинок вгадується за радянським «почерком»

«Народний фронт» категорично засуджує обурливу і цинічну наругу над українським та польським меморіалами жертв НКВС у Биківні під Києвом. Таку заяву оприлюднила прес-служба політичної партії «Народний фронт».

Як відомо, кілька тижнів тому схожий акт вандалізму стався у Гуті Пеняцькій на Львівщині.

«Вчинене блюзнірство проти пам’яті мучеників наших народів – поза межею моралі. Ці події аж ніяк не випадковий збіг обставин. Йдеться про цілеспрямовану диверсію проти добросусідських взаємин між Україною і Польщею. Акти антипольського вандалізму в Україні й підступна наруга над українськими пам’ятниками у Польщі організовані тими, хто рівною мірою бажає зла нашим народам і не сприймає ані української, ані польської свободи», – йдеться у заяві.

У «Народному фронті» заявляють, що цей вчинок вгадується за «почерком»: «Аморальність, цинізм і терор – це традиційні методи радянських, а тепер російських спецслужб».

«Оголосивши війну демократичному світу, Кремль зробив ставку на провокації і розпалювання ворожнечі у Європі. Його головна мета – протиставити наші народи, загострити розбіжності, ширити ненависть. У такий спосіб Москва прагне зробити нас противниками, нездатними до спільної боротьби за свободу та демократію», – повідомляють у політсилі.

Також «Народний фронт» вимагає від Національної поліції та Служби безпеки України якнайшвидше встановити винуватців і виконавців ганебного варварського злочину.

«Для України це – справа принципу і честі», – наполягають у Яценюка.

В партії також вважають, що українським та польським спецслужбам варто об’єднати зусилля у виявленні і запобіганні виявам гібридної агресії проти наших держав.

«Для українських і польських політиків це – також сигнал покласти край будь-яким непорозумінням і чварам, які б заохочували атмосферу неприязні. Пам’ятаймо, що наші історичні порахунки завжди приносили вигоду російському імперіалізму, а втрата незалежності одного з нас врешті призводила до катастрофи іншого. Досягнувши порозуміння, ми позбавимо сенсу будь-які спроби чинити диверсії на наших святощах і нашій пам’яті», – йдеться у заяві.