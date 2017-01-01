У Януковича продовжують відхрещуватися від 70 млн франків у Швейцарії

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Активи Віктора Януковича

Адвокатська компанія у Лондоні, що представляє інтереси Януковича, стверджує, що отримала офіційну відповідь швейцарської влади про заморожені активи

Англійська адвокатська компанія JHA LLP, яка представляє інтереси екс-президента України Віктора Януковича і його сина Олександра, заявляє, що заморожені в Швейцарії 70 мільйонів франків не належать Януковичу. Про це йдеться в прес-релізі захисту Януковича.

«Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії в своєму листі від 8 лютого 2017 року підтвердив, що сума в розмірі 70 мільйонів швейцарських франків є приблизною загальною вартістю заморожених активів більш ніж 20 фізичних осіб, включених до списків згідно з відповідними швейцарськими указами. Вони також підтвердили, що прес-реліз від 9 грудня 2016 роки не має коментарів щодо активів, що належать особисто президенту Януковичу або Олександру Януковичу», - йдеться в прес-релізі англійських адвокатів.

Нагадаємо, 9 грудня 2016 року уряд Швейцарії ухвалив рішення продовжити замороження активів колишнього президента України Віктора Януковича на 2017 рік.

При цьому Янукович спростовує наявність рахунків у банках Швейцарії.