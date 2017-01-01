На Закарпатті поліцейського затримали на хабарі у 55 тис. гривень

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Старшого лейтенанта поліції затримали на місці події

У Закарпатській області затримали старшого лейтенанта карного блоку поліції Ужгорода на хабарі у 55 тис. гривень. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

«У домовлений день поліцейський зустрівся із заявником, у своєму автомобілі отримав від нього 55 000 гривень, а потім висадив чоловіка на одній з вулиць міста. Щоб переконатися, що за ним не стежать, оперативник почав маневрувати, порушуючи правила дорожнього руху», - йдеться в повідомленні.

За матеріалами перевірки внутрішньої безпеки обласною прокуратурою було розпочато кримінальне провадження за фактом вимагання неправомірної вигоди.

Відразу після інциденту 31-річного старшого лейтенанта поліції затримали на місці події.