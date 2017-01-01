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У Запоріжжі колишній депутат видав себе за ветерана

Чоловік приймав квіти та привітання від дітей і був у формі, яка була завішана медалями

9 травня на масових заходах на честь Дня Перемоги у Другій світовій війні у Запоріжжі чоловік, що видавав себе за ветерана Другої світової війни, виявився екс-депутатом міської ради.

Про це передає Politeka.

Чоловік приймав квіти та привітання від дітей і був у формі, яка була завішана медалями. Втім, серед медалі «ветеран» – не було жодної бойової.

Після публікації фото вдалося встановити особу чоловіка. Як виявилося, ветераном себе видав 70-річний екс-депутат Запорізької міськради від КПУ Геннадій Битюцкий, який народився через два роки після закінчення війни в 1947 році.

Зараз він очолює раду Запорізької обласної громадської організації спільноти безквартирних офіцерів.

Нагадаємо, вранці 9 травня активісти із заблокованого офісу ОУН у Києві кидали яйця, картоплю, пакети з фарбою і димові шашки в учасників ходи «Ніхто не забутий, ніщо не забуте».

Після цього поліція затримала 24 активістів Організації українських націоналістів за підозрою в хуліганстві. Під будівлею Печерського відділення поліції у столиці почався пікет.

Пізніше Добровольчий рух «Організація українських націоналістів» оприлюднив фотографії розгромленого офісу у Києві.