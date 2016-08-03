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    У Запоріжжі майор управління ДСНС «погорів» на хабарі

    • Сьогодні, 07:22
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    Майор служби цивільного захисту систематично вимагав у підприємців грошові кошти за формальне проведення перевірок стану пожежної безпеки

    У Запоріжжі співробітниками УСБУ в Запорізькій області  при отриманні хабаря затримано майора управління держслужби з питань надзвичайних ситуацій.

    Майор - головний інспектор міськрайонного Управління ДСНС України в Запорізькій області - був затриманий на місці злочину: безпосередньо після отримання від власника однієї з торгових точок 4 тис. грн, які вимагав за свої послуги.

    «Встановлено, що майор служби цивільного захисту систематично вимагав у підприємців грошові кошти за формальне проведення перевірок стану пожежної безпеки. Сьогодні у ході спецоперації УСБУ в Запорізькій області та прокуратури він був затриманий безпосередньо у торговому закладі - відразу ж після отримання від його власника суми, що вимагалася», - розповіли в УСБУ в Запорізькій області.

    Наразі затриманий знаходиться у запорізькому ІТУ. Його дії кваліфіковано як скоєння злочину, передбаченого ст. 368 КК України - «Отримання неправомірної вигоди посадовцем, який займає відповідальне становище».

    Інформацію про подію внесено до ЄРДР. Ведеться слідство.

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