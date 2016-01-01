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061.ua У Запоріжжі нечистоти йдуть в Дніпро після інвестицій у $28 млн.

На очистку води в Запоріжжі витратили $28 млн. Але замість оновленої системи водопостачання та очистки води нечистоти уночі вивозять машинами у відстійник. Національна поліція у Запорізькій області розслідує злочин

Про це стало відомо із ухвали Комунарського суду Запоріжжя від 16 грудня 2016 року.

Відповідно до судових документів, протягом 2014 року та на початку 2015 року КП «Водоканал» м. Запоріжжя самоуправно розмістило на землях відходи від виробничо-господарської діяльності.

Відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення (від 30 листопада 2016 року), яку подав голова ГО «Запорізький антитерористичний центр», комунальне підприємство «Водоканал» міста Запоріжжя самоуправно розмістило мулові поля поблизу селища Балабіно шляхом незаконного заволодіння сільськогосподарськими землями.

При цьому зазначається, що у 1999 році КП «Водоканал» уклало кредитну угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на підставі «Програми інвестицій і розвитку системи водопостачання та очистки води м. Запоріжжя» на суму 28 млн. дол.

У 2014 році Запорізька міська рада затвердила звіт про завершення реконструкції центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берегу (ЦОС-1). У ньому стверджувалося, що скидання неочищеної води у річку Дніпро припинено.

«Разом з тим, реконструйована була тільки перша частина, а саме: приймач 800 м. Більше роботи не проводились. Труби забиті, стоки не проходять, у ночі їх вивозять машинами у відстійник. Після 18:00 годин, коли у санепідемстанції закінчується роботи день і її не можливо викликати для відібрання проб повітря, на ЦОС починають проводити роботи по перевезенню та очищенню. В липні 2015 року після ливня обвалився каналізаційний колектор, що обслуговує правий берег, та всі фекалії потекли у річку Дніпро. Більше ніж за 40 років роботи КП «Водоканал» здійснити реконструкцію колектору не знайшло можливості, хоча у 2015 році директор КП «Водоканал» звітував про розроблену проектну документацію» - йдеться у судових матеріалах.

З метою доведення винуватості у скоєному діянні, чи її спростування, для забезпечення проведення судово-будівельної експертизи, орган досудового розслідування просив тимчасовий доступ до документів, що супроводжували виконання проекту «Програма інвестицій і розвитку системи водопостачання і очистки води м. Запоріжжя», додатків до неї, документів про переведення на рахунок КП «Водоканал» кредиту, чеків про оплату кредиту; договорів на виконання робіт за вказаним проектом, актів виконаних робіт і т. І.

Суд задовольнив клопотання.