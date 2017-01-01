У Запоріжжі перекинулася фура з пивними дріжджами
- Сьогодні, 10:51
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Машина перекинулась на бік, завдяки чому пивні дріжжі витікали з бочки прямо на асфальт
Сьогодні вранці у Запоріжжі перекинулась вантажівка DAF, яка транспортувала пивні дріжджі.
Про це повідомила речниця ГУ ДСНС України у Запорізькій області Юлія Баришева.
Пригода сталася на Набережній магістралі неподалік мосту Преображенського. За попередньою інформацією, водій фури не впорався з керуванням при «вході» у поворот. Машина перекинулась на бік, завдяки чому пивні дріжжі витікали з бочки прямо на асфальт.
На місце події працювали рятувальники ДСНС та патрульні поліцейські. У ДТП ніхто не постраждав.