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    У Запоріжжі перекинулася фура з пивними дріжджами

    • Сьогодні, 10:51
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    Машина перекинулась на бік, завдяки чому пивні дріжжі витікали з бочки прямо на асфальт

    Сьогодні вранці у Запоріжжі перекинулась вантажівка DAF, яка транспортувала пивні дріжджі.

    Про це повідомила речниця ГУ ДСНС України у Запорізькій області Юлія Баришева.

    Пригода сталася на Набережній магістралі неподалік мосту Преображенського. За попередньою інформацією, водій фури не впорався з керуванням при «вході» у поворот. Машина перекинулась на бік, завдяки чому пивні дріжжі витікали з бочки прямо на асфальт.

    На місце події працювали рятувальники ДСНС та патрульні поліцейські. У ДТП ніхто не постраждав.

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    У Запоріжжі перекинулася фура з пивними дріжджами
    У Запоріжжі перекинулася фура з пивними дріжджами
    У Запоріжжі перекинулася фура з пивними дріжджами
    У Запоріжжі перекинулася фура з пивними дріжджами
    У Запоріжжі перекинулася фура з пивними дріжджами

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