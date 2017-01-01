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    У Запоріжжі перекинулася маршрутка з пасажирами

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    ДТП у Запоріжжі
    ДТП у Запоріжжі

    Медики госпіталізували 8 пасажирів з травмами різної ступені тяжкості

    У центрі Запоріжжя на дамбі між зупинками громадського транспорту «Гагаріна» і «Пушкіна» перекинулася маршрутка. Про це УНН повідомили в прес-службі патрульної поліції.

    Близько 4:50 ранку водій маршрутки не впорався з керуванням на слизькій дорозі, внаслідок чого мікроавтобус перекинувся.

    Медики госпіталізували 8 пасажирів з травмами різної ступені тяжкості. Однак, п'ятеро постраждалих після обстеження лікарів залишатися в лікарні відмовилися.

    Всього в маршрутці їхало 15 пасажирів.

    Як повідомлялося, на трасі Київ - Одеса в напрямку Києва в районі Краснознам'янки на Одещині утворився затор довжиною 10 км.

    20 квітня на 16 км автодороги Болград-Одеса рейсовий автобус сполученням «Болград-Жовтневе», який перевозив пасажирів, перекинувся в кювет.

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