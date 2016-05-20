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    У Запоріжжі попри декомунізацію досі не перейменували острів Леніна

    • Сьогодні, 17:46
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    Питання про перейменування однойменного острову та озера зняли із розгляду сесії міської ради

    Мер Запоріжжя Володимир Буряк зняв рішення про перейменування острова Леніна та однойменного озера з порядку денного сесії міськради. Про це повідомляє народний депутат Ігор Артюшенко на своїй сторінці у «Фейсбук».

    За словами Артюшенка, нарешті міська влада визнала існування цих топонімів, але не поспішає із перейменуванням, мотивуючи це тим, що невідомо у чиєму підпорядкуванні знаходяться географічні об’єкти.

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    «Для того, аби не прощатися з мабуть милим ахметівському серцю ім’ям леніна в мерії навіть заявили, що цих топонімів просто не існує. Але сьогодні (не без сторонньої підтримки) пан Буряк нарешті розкрив загадку таємничого острова – він таки є! Тому наразі повідомляю три новини. Перша – питання зняли з порядку денного на доопрацювання. Друга – після прозріння міській владі просто нікуди не дітися, і закон доведеться виконувати», - повідомив Артюшенко.

    Ініціативу міського голови виключити питання про перейменування підтримали 58 депутатів.

    Нагадаємо, острів і озеро Леніна в Каховському водосховищі - останні не декомунізовані топоніми в Запорізькій області. 

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