У Запоріжжі попри декомунізацію досі не перейменували острів Леніна

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Питання про перейменування однойменного острову та озера зняли із розгляду сесії міської ради

Мер Запоріжжя Володимир Буряк зняв рішення про перейменування острова Леніна та однойменного озера з порядку денного сесії міськради. Про це повідомляє народний депутат Ігор Артюшенко на своїй сторінці у «Фейсбук».

За словами Артюшенка, нарешті міська влада визнала існування цих топонімів, але не поспішає із перейменуванням, мотивуючи це тим, що невідомо у чиєму підпорядкуванні знаходяться географічні об’єкти.

«Для того, аби не прощатися з мабуть милим ахметівському серцю ім’ям леніна в мерії навіть заявили, що цих топонімів просто не існує. Але сьогодні (не без сторонньої підтримки) пан Буряк нарешті розкрив загадку таємничого острова – він таки є! Тому наразі повідомляю три новини. Перша – питання зняли з порядку денного на доопрацювання. Друга – після прозріння міській владі просто нікуди не дітися, і закон доведеться виконувати», - повідомив Артюшенко.

Ініціативу міського голови виключити питання про перейменування підтримали 58 депутатів.

Нагадаємо, острів і озеро Леніна в Каховському водосховищі - останні не декомунізовані топоніми в Запорізькій області.