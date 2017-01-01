Вартість витвору – близько 700 тисяч гривень

У Запоріжжі в рамках першого фестивалю, присвяченого річниці створення гурту The Beatles, презентували пам’ятник Джону Леннону

Про це повідомляє Нromadske.

Скульптуру відкрив запорізький бізнесмен, власник найбільшої типографії в місті, Дмитро Зусманович, відомий своєю прихильністю до політики Володимира Путіна.

Зусманович під час відкриття зазначив, що в Україні триває громадянська війна, а Джон Леннон, як символ миру, має сприяти її завершенню. Підприємець додав, що наразі ведуться перемовини з мером міста Володимиром Буряком щодо місця майбутнього встановлення скульптури. Йдеться про проспект Маяковського.

Вартість витвору – близько 700 тисяч гривень. Їх, за словами Зусмановича, заплатила його фірма.

Автором пам’ятника є російський скульптор Григорій Потоцький, який однією зі своїх творчих задач називав звеличення Росії у світі. Напередодні відкриття своєї скульптури у Запоріжжі митець зазначив, що Леннон в Запоріжжі має нагадати про необхідність миру між Росією та Україною.