У Запоріжжі провели в останню путь народного депутата Петра Ваната

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Фото: depo.ua

Похорон депутата Верховної Ради України Петра Ваната відбувся у Запоріжжі сьогодні, 10 лютого

Церемонія прощання із Петром Ванатом відбулася у холі Запорізького академічного театру молоді. Проститися з померлим прийшли кілька сотень містян.

Окрім рідних, близьких та друзів Петра Ваната були присутні представники місцевого та українського політиуму. Серед них - спікер парламенту Андрій Парубій, голова фракції «Народного фронту» (до якої належав і померлий) Максим Бурбак, Андрій Тетерук, Юрій Береза, Микола Фролов, Олександр Романовський.

Пам'ять покійного вшанували і керівники міста та області (чинні та колишні). Губернатор Костянтин Бриль у своїй промові висловив пропозицію назвати нові запорізькі мости, за будівництво яких Петро Ванат дуже вболівав, його іменем. Поховали народного депутата на центральному міському кладовищі - Капустяному.

Нагадаємо, Петро Ванат помер у віці 79 років позавчора, 8 лютого.

Зазначимо, що місце депутата Петра Ваната у Верховній Раді повинен зайняти кандидат у нардепи - Федір Бендюженко, який займає 80-у позицію у списку політсили «Народний фронт».