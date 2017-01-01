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    У Запоріжжі провели в останню путь народного депутата Петра Ваната

    • Сьогодні, 18:45
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    Фото: depo.ua

    Похорон депутата Верховної Ради України Петра Ваната відбувся у Запоріжжі сьогодні, 10 лютого

    Церемонія прощання із Петром Ванатом відбулася у холі Запорізького академічного театру молоді. Проститися з померлим прийшли кілька сотень містян.

    Окрім рідних, близьких та друзів Петра Ваната були присутні представники місцевого та українського політиуму. Серед них - спікер парламенту Андрій Парубій, голова фракції «Народного фронту» (до якої належав і померлий) Максим Бурбак, Андрій Тетерук, Юрій Береза, Микола Фролов, Олександр Романовський.

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    Пам'ять покійного вшанували і керівники міста та області (чинні та колишні). Губернатор Костянтин Бриль у своїй промові висловив пропозицію назвати нові запорізькі мости, за будівництво яких Петро Ванат дуже вболівав, його іменем. Поховали народного депутата на центральному міському кладовищі - Капустяному.

    Нагадаємо, Петро Ванат помер у віці 79 років позавчора, 8 лютого.

    Зазначимо, що місце депутата Петра Ваната у Верховній Раді повинен зайняти кандидат у нардепи - Федір Бендюженко, який займає 80-у позицію у списку політсили «Народний фронт».

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    У Запоріжжі провели в останню путь народного депутата Петра Ваната
    У Запоріжжі провели в останню путь народного депутата Петра Ваната
    У Запоріжжі провели в останню путь народного депутата Петра Ваната
    У Запоріжжі провели в останню путь народного депутата Петра Ваната
    У Запоріжжі провели в останню путь народного депутата Петра Ваната
    У Запоріжжі провели в останню путь народного депутата Петра Ваната
    У Запоріжжі провели в останню путь народного депутата Петра Ваната
    У Запоріжжі провели в останню путь народного депутата Петра Ваната
    У Запоріжжі провели в останню путь народного депутата Петра Ваната
    У Запоріжжі провели в останню путь народного депутата Петра Ваната
    У Запоріжжі провели в останню путь народного депутата Петра Ваната
    У Запоріжжі провели в останню путь народного депутата Петра Ваната
    У Запоріжжі провели в останню путь народного депутата Петра Ваната
    У Запоріжжі провели в останню путь народного депутата Петра Ваната
    У Запоріжжі провели в останню путь народного депутата Петра Ваната
    У Запоріжжі провели в останню путь народного депутата Петра Ваната
    У Запоріжжі провели в останню путь народного депутата Петра Ваната
    У Запоріжжі провели в останню путь народного депутата Петра Ваната
    Фото: depo.ua

     

     

    Джерело: depo.ua
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