У Запоріжжі спиляли борди з «тітушками Ахметова»

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Спиляний борд з критикою Ахметова

Запорізька патрульна поліція затримала чоловіка, який намагався зрізати рекламний щит з критикою Ахметова

У Запоріжжі спиляли білборди про «Тітушки Ахметова». Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Білборди, про появу яких раніше повідомляв «Главком», були спиляні невідомими і кинуті в траві.

Пізніше запорізька патрульна поліція затримала чоловіка, який намагався зрізати рекламний щит з критикою Ахметова.

Інцидент стався сьогодні, 27 травня, рано вранці о 3:15 на вулиці Тиражній біля АЗС. Чоловік зрізав опору рекламного щита, на якому було написано «Тут був екологічний борд, але його знищили тітушки Ахметова».

Чоловік пояснив поліцейським, що хотів здати опору на металобрухт.

Нагадаємо, Ринат Ахметов – основний акціонер компанії «Метінвест холдинг», до складу якої входить ПАТ «Запоріжсталь» і низка інших підприємств-забруднювачів. Через заводські викиди Запорізька область увійшла до трійки регіонів України з найнебезпечнішими для здоров'я і життя екологічними показниками.

Як раніше повідомляли в департаменті охорони здоров'я Запорізької ОДА, за останні сім років від злоякісних новоутворень у Запорізькій області померло 26 тис. 773 людини.

В декількох районах Запоріжжя з'явилися борди з написом «Ахметов вбиває запоріжців». На тлі написи автори плакатів показали труби промислових підприємств, дим яких зображений у вигляді людських черепів.

На наступний день борди знищили невідомі. У відповідь автори бордів повісили на місце напис «Тут був екологічний борд, але його знищили тітушки Ахметова».