У Запоріжжі сталися сутички

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Мітинг у Запоріжжі

Посеред міста зустрілися дві групи активістів, одна із яких мала радянську символіку

У Запоріжжі під час заходів з нагоди Дня перемоги сталася сутичка. Про це повідомляє «112 Україна».

«Під час заходів, приурочених до Дня перемоги, у Запоріжжі сталася сутичка: серед міста зустрілися дві групи активістів, одна із яких мала радянську символіку, що обурило іншу. Групі запропонували зняти радянську символіку. Виник конфлікт. Декількох учасників акції забрали до відділку поліції. Інших зіткнень не відбувалося», – повідомив кореспондент телеканалу.

Пізніше в ефірі речник ГУ НП у Запорізькій області Катерина Людвік повідомила, що станом на 10:00 у Запоріжжі затриманих за порушення громадського порядку під час масових заходів у місті немає.

«Сьогодні в акції взяло участь близько трьох тисяч осіб. Наразі ситуація контрольована. 815 співробітників поліції охороняють правопорядок, з них понад 290 Національної гвардії, та більше 200 громадських формувань. Затриманих ми не маємо. Мітинги тривають, ситуація спокійна», – сказала вона.

Також речниця додала, що наразі у місті забороненої символіки не зафіксовано.

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