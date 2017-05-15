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    У Запоріжжі суд арештував горе-батьків, які продали свою новонароджену доньку

    • Сьогодні, 19:07
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    Арешт
    Арешт

    Відразу після виписки з одного із пологових будинків Запоріжжя подружжя за $7 тис. продало свою новонароджену доньку

    Орджонікідзевським районним судом міста Запоріжжя за клопотанням сторони обвинувачення двом мешканцям Києва, яких 15.05.2017 затримано під час продажу новонародженої дитини, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у слідчому ізоляторі строком на 60 днів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Запорізької області

    Зтриманим горе-батькам було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого за ч.3 ст.149 КК України (торгівля людиною, вчинена щодо малолітньої, за попередньою змовою групою осіб).

    Відразу після виписки з одного із пологових будинків Запоріжжя подружжя за 7 000 доларів США продало свою новонароджену доньку.

    Досудове розслідування триває.

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