У Запоріжжі судитимуть чиновника за розтрату коштів для будівництва мостів

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Чиновник здійснив розтрату бюджетних коштів в сумі майже 1,3 млн гривень

Прокуратура Запорізької області направила до суду обвинувальний акт за фактом розтрати бюджетних коштів при будівництві мостових переходів через річку Дніпро у Запоріжжі.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів) КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що заступник начальника Служби автомобільних доріг у Запорізькій області, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом завищення вартості матеріалів, які закуповуються для будівництва зазначених мостових переходів та внесення в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей, здійснив розтрату бюджетних коштів в сумі майже 1,3 млн гривень В даний час триває судовий розгляд з даного видобутку.