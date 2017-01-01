У Запоріжжі судять пенсіонера, який убив шкуродера

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Підтримати його біля суду зібралися активісти з Дніпра, Києва, Білої Церкви і Запоріжжя

У Запоріжжі судять пенсіонера, який рятував собаку від шкуродера, а той помер, ударившись головою. Тепер чоловіка звинувачують у навмисному вбивстві. Але зоозахисники з цим не згодні, і сьогодні пікетували апеляційний суд.

Підтримати його біля суду зібралися активісти з Дніпра, Києва, Білої Церкви і Запоріжжя, – повідомляє segodnya.ua.

Коли Заур прийшов на автобазу, побачив, що його напарник мучить собаку. У відповідь на зауваження колега схопив сокиру.

Каже, він вдарив супротивника пожежним багром, той втратив рівновагу і, падаючи, вдарився потилицею об лід. Шкуродера відвезла швидка допомога, через шість днів він помер у лікарні. А Заура Пруідзе звинуватили в умисному вбивстві.

Почався процес у справі Заура Пруідзе. Підтримати його біля суду зібралися активісти з Дніпра, Києва, Білої Церкви і Запоріжжя.

Підсудному загрожує 15 років ув’язнення. Прокуратура вимагала взяти його під варту. Але суд обрав домашній арешт.