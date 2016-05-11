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    У Запоріжжі відбулася акція на підтримку блокади Донбасу

    • Сьогодні, 04:05
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    Протестуючі заявили, що підтримують мітингувальників у Києві, звернення передадуть на акції, яка пройде в столиці 21 січня

    У Запоріжжі відбувся мітинг на підтримку економічної блокади на Донбасі. Люди збирали підписи під зверненням до президента та уряду, в якому вони висловили їм недовіру.

    Активісти принесли з собою вугілля та дитячі іграшки, які полили червоною фарбою як символом крові.

    «У зв’язку з ситуацією, що склалася в державі, ветерани АТО вимагають: негайного звільнення військовополонених та політв’язнів-громадян України з полону «ЛНР-ДНР» та Російської Федерації; визнання ОРДЛО тимчасово окупованими територіями; припинення торгівлі з контрольованою терористами територією України та фінансування терористичних організацій «ЛНР-ДНР»; недопущення силового розблокування блокади та притягнення до відповідальності осіб, причетних до застосування насильства до активістів блокади», – йдеться у зверненні.

    Протестуючі заявили, що підтримують мітингувальників у Києві, звернення передадуть на акції, яка пройде в столиці 21 січня.

    Також під час мітингу оголосили про створення об’єднання ветеранських організацій учасників АТО «Чорна Рада».

    В акції взяли участь півтори сотні городян, зокрема депутати Запорізької міської ради від фракцій «Укроп», «Батьківщина» та «Самопоміч».

    Джерело: Радіо Свобода
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