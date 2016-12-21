У Запоріжжі виготовляли зброю для продажу через інтернет
- Сьогодні, 03:07
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Розсилка
В будівлі «цеху» і вдома у підозрюваного провели обшуки і вилучили цілий арсенал зброї
У Запоріжжі чоловік обладнав в орендованому приміщенні нелегальну зброярню. Разом з трьома запорожцями організатор виготовляв вогнепальну зброю, яку збирався продавати через інтернет.
Як інформує ОК ГУ Нацполіції в Запорізькій області, в будівлі «цеху» і вдома у підозрюваного провели обшуки і вилучили цілий арсенал зброї:
- автомат АК 74 калібру 5,45 мм зі знищеним серійним номером, обладнаний глушником;
- патрони калібру 5,45 мм в кількості 625 штук, а також близько двохсот патронів інших калібрів;
- металеві заготовки до ручок-пістолетів в кількості 10 шт.;
- готові ручки пістолети в кількості 5 шт.;
- 5 гранат Ф-1 із запалами;
- мисливську рушницю двостволку ТОЗ БМ зі знищеним серійним номером;
- кілька пістолетів вітчизняного і зарубіжного виробництва.