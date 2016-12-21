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    У Запоріжжі виготовляли зброю для продажу через інтернет

    • Сьогодні, 03:07
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    В будівлі «цеху» і вдома у підозрюваного провели обшуки і вилучили цілий арсенал зброї

    У Запоріжжі чоловік обладнав в орендованому приміщенні нелегальну зброярню. Разом з трьома запорожцями організатор виготовляв вогнепальну зброю, яку збирався продавати через інтернет. 

    Як інформує ОК ГУ Нацполіції в Запорізькій області, в будівлі «цеху» і вдома у підозрюваного провели обшуки і вилучили цілий арсенал зброї:

    - автомат АК 74 калібру 5,45 мм зі знищеним серійним номером, обладнаний глушником;

    - патрони калібру 5,45 мм в кількості 625 штук, а також близько двохсот патронів інших калібрів;

    - металеві заготовки до ручок-пістолетів в кількості 10 шт.;

    - готові ручки пістолети в кількості 5 шт.;

    - 5 гранат Ф-1 із запалами;

    - мисливську рушницю двостволку ТОЗ БМ зі знищеним серійним номером;

    - кілька пістолетів вітчизняного і зарубіжного виробництва. 

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