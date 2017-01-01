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    У Запоріжжі заочно судитимуть учасника терористичної організації «ДНР»

    • Сьогодні, 11:14
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    Фото:&nbsp;<span>hubs.ua</span>
    Фото: hubs.ua

    Чоловік вступив у терористичну групу «Легіон» у складі якої брав участь у діяльності «ДНР»

    Прокуратурою Запорізької області за процедурою спеціального досудового розслідування затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні, розслідуваному СВ УСБУ в Запорізькій області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України (участь у терористичній організації), повідомляє прес-служба прокуратури Запорізької області.

    Встановлено, що уродженець Запоріжжя 1985 р.н. у жовтні 2014 року з корисливих мотивів вступив до терористичної групи «Загін особливого ризику «Легіон» терористичної організації «ДНР», у складі якого протягом 2014-2017 років брав активну участь у злочинній діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка».

    Обвинувальний акт скеровано для розгляду до Жовтневого районного суду м. Запоріжжя.

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