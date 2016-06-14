У Запоріжжі засудили студентів-медиків, які вбили та розчленували свою подругу

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Судом присяжних обвинуваченим призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 13 і 14 років

Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя виніс вирок двом студентам, які восени 2013 року вбили свою подругу, а тіло розчленували та винесли до річки. Про це повідомили в прес-службі суду, пише РепортерUA.

Суд присяжних на підставі оцінки доказів, наданих сторонами, і досліджених в судовому засіданні, дійшов висновку про доведеність вини осіб звинувачених у вчиненні інкримінованого діяння, а саме умисного вбивства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Судом присяжних обвинуваченим призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 13 і 14 років.

Нагадаємо, на початку листопада 2013 року було вбито студентку Запорізької державної медичної академії. У скоєнні злочину під підозру потрапили 20-річний хлопець і 22-річна дівчина - знайомі загиблої. Як встановило слідство, трійця спільно знімала квартиру, а приводом для вбивства нібито став любовний трикутник. Свою подругу студенти вбили під час застілля, а потім застосували медичні знання на практиці. Тіло розчленували і винесли до річки, куди стікають промислові відходи, щоб потім підпалити. Загибла приїхала в Запоріжжя з Херсона.