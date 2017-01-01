У Запоріжжі затримали банду торгівців метамфетаміном (відео)

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Співробітники СБУ

До складу банди входили мешканці Житомира та Одеси, які були добре обізнані з процесом виготовлення наркотиків

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією припинили у Запоріжжі діяльність межрегіональної злочинної групи, що спеціалізувалася на виготовленні та збуті метамфетаміну. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«До складу банди входили мешканці Житомира та Одеси, які були добре обізнані з процесом виготовлення наркотиків. В орендованому будинку у центрі міста вони обладнали нарколабораторію, в якій намагались поставити виготовлення психотропів на потік. Правоохоронці задокументували кілька епізодів злочинної діяльності з продажу невеликих кількостей метамфетаміну, а коли «ділки» наважились реалізувати велику партію психотропу – затримали їх на «гарячому», - інформують у СБУ.

Під час затримання оперативники спецслужби вилучили у зловмисників понад двісті грамів метамфетаміну, орієнтовна ціна якого на «чорному» ринку складає близько 300 тисяч гривень.

У ході санкціонованих обшуків у помешканні злочинців вилучено також п’ятдесят тисяч гривень, що були отримані від попереднього продажу наркотиків, майже сто грамів метамфетаміну, а також прекурсори, інгредієнти та лабораторне обладнання для виготовлення психотропної речовини.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Членам угруповання оголошено про підозру. Одного із зловмисників взято під варту, відносно ще двох вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.