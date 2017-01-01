У Запоріжжі затримали терориста «ЛНР», який приїхав підлікуватися

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Фото: СБУ Затриманий 21-річний терорист

21-річний уродженець Донбасу брав активну участь у збройному протистоянні силам АТО, у тому числі під Дебальцевим

У Запоріжжі правоохоронці затримали бойовика «ЛНР», який на початку квітня приїхав у місто на лікування. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Співробітники Управління СБУ у Запорізькій області вирахували 21-річного уродженця Донецька, який воював на боці т.зв. ДНР, а потім ЛНР. Брав участь і в боях під Дебальцевим.

«З Донецька до Запоріжжя переїхали мати та бабця терориста. Вони мешкають в одному з гуртожитків у Заводському районі. А терорист приїхав до них (у Запоріжжя) на лікування, бо, як він розповів правоохоронцям, на тимчасово окупованих територіях ліки або відсутні, або коштують дуже великих грошей», – повідомили в СБУ.

21-річного терориста затримали бійці СБУ в понеділок, 10 квітня. Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації). Затриманому повідомлено про підозру.

Тривають оперативно-слідчі дії.