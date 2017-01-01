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    У Запоріжжі затримали терориста «ЛНР», який приїхав підлікуватися

    • Сьогодні, 11:04
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    <p>Затриманий 21-річний терорист</p>
    Фото: СБУ

    Затриманий 21-річний терорист

    21-річний уродженець Донбасу брав активну участь у збройному протистоянні силам АТО, у тому числі під Дебальцевим

    У Запоріжжі правоохоронці затримали бойовика «ЛНР», який на початку квітня приїхав у місто на лікування. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

    Співробітники Управління СБУ у Запорізькій області вирахували 21-річного уродженця Донецька, який воював на боці т.зв. ДНР, а потім ЛНР. Брав участь і в боях під Дебальцевим.

    «З Донецька до Запоріжжя переїхали мати та бабця терориста. Вони мешкають в одному з гуртожитків у Заводському районі. А терорист приїхав до них (у Запоріжжя) на лікування, бо, як він розповів правоохоронцям, на тимчасово окупованих територіях ліки або відсутні, або коштують дуже великих грошей», – повідомили в СБУ.

    21-річного терориста затримали бійці СБУ в понеділок, 10 квітня. Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації). Затриманому повідомлено про підозру.

    Тривають оперативно-слідчі дії.

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