У Запоріжжі з’явилися нові борди з критикою Ахметова (фото)

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Раніше невідомі пошкодили рекламу на бігбордах, які містили звинувачення на адресу Ахметова

Хто є автором та виконавцем ідеї, достеменно не відомо

У Запоріжжі продовжують «тролити» олігарха Рината Ахметова екологічними бордами.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів відомий блогер Юрій Гудименко.

«Минулого четверга в Запоріжжі з'явилися екологічні білборди «Ахметов вбиває запорожців» (бо ж вбиває – найбільші заводи-забруднювачі міста належать саме Ринату Леонідовичу). Ахметовські менеджери дуже занервували і не вигадали нічого кращого, ніж вночі обірвати з бордів прізвище великого і жахливого (використавши при цьому, очевидно, автовишку з одного з підконтрольних ним комунальних підприємств міста, тобто порушивши закон)», – розповідає Гудименко передісторію.

Тепер на цих самих місцях з'явилися нові борди з текстом «Тут був екологічний борд, але його знищили тітушки Ахметова».

Хто є автором та виконавцем ідеї, достеменно не відомо.

Нагадаємо, Ринат Ахметов – основний акціонер компанії «Метінвест холдинг», до складу якої входить ПАТ «Запоріжсталь» і низка інших підприємств-забруднювачів. Через заводські викиди Запорізька область увійшла до трійки регіонів України з найнебезпечнішими для здоров'я і життя екологічними показниками.

Як раніше повідомляли в департаменті охорони здоров'я Запорізької ОДА, за останні сім років від злоякісних новоутворень у Запорізькій області померло 26 тис. 773 людини.