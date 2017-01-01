У Запоріжжі з'явиться муніципальний футбольний клуб

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У запоріжжі може з'явитися другий «Металург»

У Запоріжжі планується створення муніципального футбольного клубу під назвою «Металург».

Про це написав на своїй сторінці в Facebook міський голова Запоріжжя Володимир Буряк.

«У Запоріжжя буде своя міська футбольна команда. Запорожці заслужили право вболівати за власну команду, яка, я впевнений, обов'язково буде приносити нам перемоги. Тому я прийняв рішення про створення муніципальної футбольної команди. Питання буде винесено на сесію міськради. Нам вдалося зберегти дитячу футбольну школу «Металург» Запоріжжя. Ця школа стане надійною базою для нашої муніципальної футбольної команди. Запорізьким футболістам буде де розвивати свій спортивний талант, щоб в майбутньому стати гравцями збірної України», – написав Буряк.

У березні минулого року запорізький «Металург» через фінансові проблеми був виключений з усіх турнірів країни, в тому числі української Прем'єр-ліги. Пізніше громадська організація «Металург назавжди» перейменувала аматорський «Россо Неро» в «Металург», а команда була заявлена у Другу лігу.