У Запорізькій області чоловіка, який ґвалтував свого сина, засудили до 11 років

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Злочинець подав на апеляцію, проте прокуратура залишила вирок суду чинним

Чоловік, який ґвалтував свого 11-річного сина, відсидить у в’язниці 11 років. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Запорізької області.

Прокурори відстояли в суді апеляційної інстанції вирок жителю Бердянська, за яким його було засуджено за насильницьке задоволення статевої пристрасті у неприродний спосіб.

Так, у серпні 2015 року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, проводячи час зі своїм малолітнім 11-річним сином, задовольнив з ним статеву пристрасть неприродним шляхом.

Під час судового розгляду справи обвинувачений своєї вини не визнав, але завдяки правильно обраній тактиці стороною обвинувачення повністю спростовано версію злочинця та доведено його провину. Суд призначив йому покарання за ч. 3 ст. 153 КК України у вигляді 11 років позбавлення волі.

Не погодившись із таким рішенням суду, обвинувачений та його захисник оскаржили його в апеляційному порядку.

Проте апеляційний суд області, дослухавшись до доводів прокурорів, залишив вирок суду першої інстанції чинним.