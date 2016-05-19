У Запорізькій області судять фермера, який викрав людей і утримував їх в ангарі

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Чоловік протягом тривалого часу тримав двох людей без їжі та води

Мелітопольська прокуратура повідомила про підозру жителю Запорізької області за фактом розбійного нападу та незаконного позбавлення волі і викрадення людини, скоєних у спосіб, небезпечний для життя чи здоров'я потерпілого, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, здійснюване протягом тривалого часу.

Так, 3.04.2017 до мелітопольської поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що людина незаконно, проти її волі, утримується в ангарі.

Під час виконання першочергових слідчих заходів встановлено, що на території фермерського господарства в нежитлових будівлях протягом тривалого часу фермер шляхом застосування фізичного насильства та погроз утримував двох людей без надання їм їжі, води та належних умов для перебування.

Крім того, встановлено, що вказана особа раніше скоїла напад на людину з метою заволодіння її майном, поєднаний із застосуванням насильства, небезпечним для життя чи здоров’я особи.

Також під час огляду в приміщенні ангару було виявлено 82 мисливських патрона 16-го калібру, 24 патрона калібру 7,62 мм, 35 тротилових шашок загальною вагою 7 кг і металеву банку з мисливським порохом, відомості про що було внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 263 КК України.

Зловмисника затримали та повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 187, ч. 2 ст. 146 КК України та завдяки принциповій позиції прокурора обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 128 тис. грн. Досудове розслідування триває.