У Запорізькій області ув'язнений «замінував» колонію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: portal.lviv.ua Поліцейські «вирахували» зловмисника, який зробив завідомо неправдиве повідомлення.

Зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі

У Запорізькій області ув'язнений повідомив поліції про «замінування» колонії, в якій утримується. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Запорізькій області.

«Запорізькі поліцейські «вирахували» зловмисника, який зробив завідомо неправдиве повідомлення про мінування однієї з виправних колоній, розташованих на території області», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, поліція області отримала повідомлення від невідомого громадянина про вибухівку, закладену під стіну Вільнянської виправної колонії №20. Разом з тим, у ході перевірки правоохоронці не виявили на території колонії ніяких вибухонебезпечних предметів. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Під час слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили особу громадянина, який повідомив про «мінування», ним виявився 24-річний чоловік, який відбуває покарання у згаданому виправному закладі. Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 259 Кримінального кодексу України, зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 14 квітня у Києві «мінували» один з соборів міста: невідомий розповів, що в приміщенні закладено 12 кілограмів тротилу