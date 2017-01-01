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    У Запорізькій області ув'язнений «замінував» колонію

    • Сьогодні, 15:18
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    Поліцейські &laquo;вирахували&raquo; зловмисника, який зробив завідомо неправдиве повідомлення.
    Фото: portal.lviv.ua
    Поліцейські «вирахували» зловмисника, який зробив завідомо неправдиве повідомлення.

    Зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі

    У Запорізькій області ув'язнений повідомив поліції про «замінування» колонії, в якій утримується. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Запорізькій області.

    «Запорізькі поліцейські «вирахували» зловмисника, який зробив завідомо неправдиве повідомлення про мінування однієї з виправних колоній, розташованих на території області», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, поліція області отримала повідомлення від невідомого громадянина про вибухівку, закладену під стіну Вільнянської виправної колонії №20. Разом з тим, у ході перевірки правоохоронці не виявили на території колонії ніяких вибухонебезпечних предметів. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

    Під час слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили особу громадянина, який повідомив про «мінування», ним виявився 24-річний чоловік, який відбуває покарання у згаданому виправному закладі. Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 259 Кримінального кодексу України, зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 14 квітня у Києві «мінували» один з соборів міста: невідомий розповів, що в приміщенні закладено 12 кілограмів тротилу
    Національна поліція України СІЗО замінування
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