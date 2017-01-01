У Запорізькій області за спробу зґвалтування 12-річної дівчинки затримано колишнього ув’язненого

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Підозрюваний був звільнений з місця позбавлення волі, що знаходиться на окупованій території

Поліція затримала у Запорізькій області чоловіка за напад і спробу зґвалтування 12-річної дівчинки. Про це інформує Відділ комунікації поліції Запорізької області, повідомляє «Главком».

За даними поліції, у День захисту дітей, 1 червня на території села Верхня Хортиця було знайдено 12-річну дівчинку в напівпритомному стані з тяжкою травмою голови. Дитина приблизно о 09:00 поїхала з дому до кінного клубу на черговий урок верхової їзди. Перевдягнувшись та залишивши мобільний телефон у стайні, дівчинка пішла через урочище до коней, які паслись неподалік на пасовищі. Далі зв’язок з дитиною увірвався. Лише ввечері у пошуках доньки приїхала мати, яка разом з працівниками клубу знайшла дитину у хащах урочища у вкрай тяжкому стані. Дівчинка була доставлена до лікарні та прооперована.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження).

Під час слідчо-пошукових дій, відпрацьовуючи прилеглу територію поліцейські вирахували зловмисника. Ним виявився чоловік 1978 року народження, раніше засуджений. У березні цього року був звільнений з місця позбавлення волі, що знаходиться на окупованій території та прибув до Запоріжжя. Підробляв охоронцем на будівництві у селі Хортиця.

Правоохоронці встановили, що лиходій напав на дівчинку в урочищі, намагався задовольнити статеву пристрасть неприроднім шляхом та завдав дитині тяжких тілесних ушкоджень. Сам зловмисник зізнався у скоєнні злочину та спробі зґвалтувати неповнолітню дівчинку. Речові докази вилучено та направлено для проведення експертизи.

За процесуальним керівництвом прокуратури області підозрюваного було затримано згідно ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Триває досудове розслідування.