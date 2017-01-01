У Житомирі знайшли повішеним працівника військового інституту

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У військовій прокуратурі Житомирського гарнізону інформацію про виявлення повішеного підтвердили

На території Житомирського військового інституту ім. Корольова повісився військовослужбовець. Про це повідомляє «УНН» з посиланням на прес-службу обласної поліції.

Поліцейські повідомили, що чоловік був знайдений повішеним на території навчального закладу, на місце виїжджала слідчо-оперативна група.

У військовій прокуратурі Житомирського гарнізону інформацію про виявлення повішеного підтвердили і пообіцяли надати більш докладні коментарі.

З власних джерел виданню стало відомо, що повішений - працівник інституту 1972 р. н.