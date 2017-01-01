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    У Житомирі знайшли повішеним працівника військового інституту

    • Сьогодні, 18:45
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    У військовій прокуратурі Житомирського гарнізону інформацію про виявлення повішеного підтвердили

    На території Житомирського військового інституту ім. Корольова повісився військовослужбовець. Про це повідомляє «УНН» з посиланням на прес-службу обласної поліції.

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    Поліцейські повідомили, що чоловік був знайдений повішеним на території навчального закладу, на місце виїжджала слідчо-оперативна група.

    У військовій прокуратурі Житомирського гарнізону інформацію про виявлення повішеного підтвердили і пообіцяли надати більш докладні коментарі.

    З власних джерел виданню стало відомо, що повішений - працівник інституту 1972 р. н.

     

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