У «Жулянах» перехопили комплектуючі до ПТРК «Фагот»

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Контрабанда в «Жулянах»

Прикордонники кажуть, що перекрили канал вивезення запчастин до зброї

Прикордонники виявили в аеропорту «Жуляни» в Києві 17 ящиків із підозрілим вантажем, який виявився комплектуючими до ПТРК «Фагот».

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Експертиза підтвердила, що виявлені прикордонниками в «Жулянах» комплектуючі відносяться до ПТРК «Фагот», - зазначається в повідомленні.

Таким чином Держприкордонслужба фактично перекрила канал переміщення через державний кордон України комплектуючих до зброї, наголошують у ДПСУ.

Прикордонники нагадали, що знайшли затриманий вантаж 19 січня, під час огляду багажного відділення літака, який здійснював рейс до Ірану.

«Увагу прикордонного наряду привернули 17 ящиків із вантажем, що не мали жодних товаросупровідних документів та не були внесені до бортового журналу судна. Зі слів екіпажу, ящики, нібито, містять ремонтний комплект для літака. Однак співробітники Держприкордонслужби спільно із представниками митниці вирішили більш детально перевірити їх вміст. У результаті огляду у 3-х ящиках були виявлені комплектуючі, які, скоріш за все, належать до складових ПТРК «Фагот». У решті ящиків містилися комплектуючі до літаків», - інформує прес-служба ДПСУ.

За фактом виявлення предметів військового призначення направлено повідомлення до СБУ щодо реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань ознак злочинів передбачених ст. 201 КК України (контрабанда) та ст. 333 КК України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).