У журналіста Шеремета залишилось чимало скандальної нерухомості, - Кива

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Павло Шеремет

Радник Авакова зазначив, що справа Шеремета дуже складна і заплутана

Вбивство відомого журналіста Павла Шеремета ще не скоро розкриють. Через те, що вона дуже складна і заплутана, адже у нього залишилось чимало скандальної нерухомості в центрі столиці.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Ілля Кива, відповідаючи на запитання про справу вбивства журналіста Павла Шеремета.

«У Павла Шеремета надто багато залишилось скандальної нерухомості в центрі столиці. Думаю, що ми ще не скоро почуємо про знайдених виконавців чи про знайдених замовників вбивства», — зазначив Кива.

Він додав, що це дуже складна справа і подібні злочини дуже рідко розкривають.

«Якщо взяти Росію, до прикладу останнє порівняння, яке ми проводили, коли був застрелений Денис Вороненков у центрі Києва. Я казав про те, що виконавців вбивства ніхто не знайшов», — сказав Кива.

Також він зазначив, що справа Павла Шеремета дуже складна і заплутана, тому українці ще не скоро почують про якісь деталі.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Трагедія сталася на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка.

За фактом загибелі журналіста прокуратура відкрила кримінальне провадження за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, скоєне у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб).

Як повідомлялося, вибуховий пристрій, унаслідок спрацьовування якого загинув Павло Шеремет, мав у своєму складі протипіхотну міну. Про це раніше повідомляв начальник Головного слідчого управління НП Олександр Вакуленко.

За даними Національної поліції, ймовірні вбивці Шеремета перебували в зоні АТО – в селі Урзуф Донецької області. Про це стало відомо з ухвали Печерського суду Києва від 3 березня, який надав дозвіл на аналіз телефонних дзвінків підозрюваних. Цим рішенням суд надав поліції доступ до інформації про телефонні дзвінки двох абонентів, які були зроблені у селі Урзуф у травні 2016 року.

Джерело: Публичные люди