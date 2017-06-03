У Зімбабве 93-річний президент почав нову виборчу кампанію

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Президент Зімбабве Роберт Габріель Мугабе

Президентські вибори у Зімбабве заплановані на 2018 рік

Президент Зімбабве 93-річний Роберт Габріель Мугабе вступив у боротьбу за посаду президента на загальних виборах, намічених на 2018 рік.

У п'ятницю він взяв участь у мітингу правлячої партії «Африканський національний союз Зімбабве -Патріотичний фронт» (ЗАНУ-ПФ)в провінції Східний Машоналенд, повідомляє «Сіньхуа».

«На мітингу президент країни закликав усіх членів партії здолати розбіжності і об'єднати зусилля для забезпечення перемоги партії на загальних виборах 2018 року», - йдеться в повідомленні.

Мугабе також висловив невдоволення тим, що багато ферм у провінції Східний Машоналенд належать білому населенню, і заявив, що просуватиме повернення цих земель, щоб роздати їх чорношкірим громадянам.

Роберт Габріель Мугабе народився 21 лютого 1924 року. У 1980 році після проголошення незалежності Зімбабве він обійняв посаду прем'єр-міністра країни. У 1987 році він змінив політичну систему країни і став президентом, після чого переобирався і продовжує залишатися на цій посаді. Нинішній термін його президентських повноважень закінчиться в 2018 році. У грудні минулого року ЗАНУ-ПФ висунула його кандидатуру на посаду президента.

«Главком» раніше повідомляв, що президент Зімбабве Роберт Мугабе на фоні економічної кризи у країні витратив 2 млн євро на святкову вечірку на честь свого 93-річчя.