У ЗМІ з’явилися нові подробиці розмови Трампа з Лавровим



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп та Сергій Лавров

Повідомляється, що президент США назвав екс-главу ФБР «навіженим»

Президент США Дональд Трамп хвалився перед главою МЗС Росії Сергієм Лавровим і російським послом в США Сергієм Кисляком, що звільнив «навіженого» директора ФБР Джеймса Комі, щоб полегшити «великий тиск» на нього через розслідування дій росіян під час виборів у США.

Про це повідомила в п'ятницю газета The New York Times із посиланням на джерела, які ознайомили видання зі звітом цієї зустрічі.

«Я щойно звільнив главу ФБР. Він був божевільним, справжнім навіженим», - наводить видання слова президента.

При цьому Трамп додав, що «зіткнувся з великим тиском» через розслідування по Росії. «Ось його і зняли», - зауважив глава Білого дому, додавши також чомусь, що він особисто не перебуває під слідством.

Зміст розмови президента Трампа з російськими представниками був зафіксований у звіті Білого дому, зробленому на підставі записів в Овальному кабінеті. Один із чиновників зачитав виданню цитати, інший підтвердив загальну тему дискусії, повідомила NYT.

Водночас, речник Білого дому Шон Спайсер не висловив заперечень щодо цієї інформації. У своїй заяві він зазначив, що Джеймс Комі створив непотрібний тиск на здатність президента вести дипломатичні переговори з Росією з таких питань, як Сирія, Україна і «Ісламська держава».

Зустріч Дональда Трампа з міністром Лавровим і російським послом Кисляком відбулася на наступний день після того, як Комі був звільнений.

Нагадаємо, у понеділок американське видання The Washington Post із посиланням на колишніх та чинних посадовців США повідомляло, що Трамп розкрив главі МЗС Росії Сергію Лаврову і послу РФ в Вашингтоні Сергію Кисляку інформацію, яка ставить під загрозу важливе джерело американської розвідки в «Ісламській державі».

Ця інформація начебто була надана партнером США через механізм обміну даними, його деталі були приховані від союзників американців у боротьбі проти ІДІЛ і жорстко обмежувався навіть в уряді США, зазначало видання.

Згодом держсекретар США Рекс Тіллерсон запевнив, що під час зустрічі Трампа і Лаврова не обговорювалися джерела і методи отримання розвідувальної інформації.

16 травня впливове видання The New York Times повідомило, що Трамп «злив» Лаврову розвіддані ізраїльської розвідки.

Джерело: Укрінформ