У зоні АТО поранено двох військових

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Фото: РБК Донецька область, зона АТО.

Загиблих нема

В зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі за минулу добу, 21 квітня 2017 року, в результаті бойових дій загиблих в лавах українських військовослужбовців немає, двоє військових отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

«За минулу добу в результаті бойових дій загиблих в лавах українських військових немає, двоє наших військових отримали поранення», - повідомив Лисенко.

За його словами, військові були поранені в Авдіївці і Пісках.

Як повідомляв «Главком», сьогодні Авдіївка та Донецька фільтрувальна станція знеструмлені.

Нагадаємо, за минулу добу у зоні проведення АТО проросійські бойовики 41 раз обстріляли позиції українських військових.