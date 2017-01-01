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    У зоні АТО поранено двох військових

    • Сьогодні, 13:11
    • Розсилка
    Донецька область, зона АТО.
    Фото: РБК
    Донецька область, зона АТО.

    Загиблих нема

    В зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі за минулу добу, 21 квітня 2017 року, в результаті бойових дій загиблих в лавах українських військовослужбовців немає, двоє військових отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

    «За минулу добу в результаті бойових дій загиблих в лавах українських військових немає, двоє наших військових отримали поранення», - повідомив Лисенко.

     За його словами, військові були поранені в Авдіївці і Пісках.

    Як повідомляв «Главком», сьогодні Авдіївка та Донецька фільтрувальна станція знеструмлені.

    Нагадаємо, за минулу добу у зоні проведення АТО проросійські бойовики 41 раз обстріляли позиції українських військових.

    АТО бойовики на Донбасі військові Авдіївка
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