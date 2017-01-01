У зоні АТО поранено військового - Міноборони

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Фото: Преса України (архів)

Найспокійніше було на луганському напрямку

За минулу добу жоден український військовий на сході України не загинув, один зазнав поранень. Про це повідомив речник Міністерства оборони питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу 20 квітня, передає «Главком».

Полковник зазначив, що на луганському напрямку було відносно спокійно, бойовики лише один раз обстріляли Кримське з кулеметів.

На донецькому напрямку важке озброєння бойовики не використовували, але відбулося по одній збройній провокації в Луганському, Верхньоторецькому й в Авдіївці, ще дві – в Кам'янці. Під час цих обстрілів ворог стріляв зі стрілецької зброї та гранатометів.

На маріупольському напрямку бойовики порушували режим припинення вогню 12 разів. Після опівночі вони відкрили надокучливий ("турбуючий") мінометний вогонь по Красногорівці.

Як повідомляв «Главком», президент Петро Порошенко розповів ЗМІ, що на Донбасі справжня війна, а не заморожений конфлікт.