У зоні АТО СБУ вилучила контрафактного алкоголю на 30 млн грн

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Відкрито кримінальне провадження

Співробітники СБ України спільно з фіскальною службою та прокуратурою вилучили у районі проведення антитерористичної операції контрафактний алкоголь на суму понад тридцять мільйонів гривень, передає прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили, що налагодив підпільне виробництво у власному будинку мешканець Слов’янська. Ділок реалізовував фальсифіковану продукцію через торгівельні мережі регіону.

Під час п’ятнадцяти обшуків у торгівельних точках та складських приміщеннях у Слов’янську, Краматорську, Бахмуті та Маріуполі співробітники спецслужби виявили підробки алкогольних напоїв елітних та популярних брендів. У зловмисників також вилучено понад півмільйона гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.