У зоні АТО танкісти і штурмові групи тренували спільні дії при наступі

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Військові навчання танкового батальйону

Ці заходи відбулися в рамках військових навчань танкового батальйону

У зоні проведення антитерористичної операції відбулися військові навчання танкового батальйону. Про це інформує прес-служба Міноборони України.

Військовослужбовці відпрацьовували спільні дії при наступі танкових механізованих підрозділів і штурмових груп.

"Побачили при наступі спільні дії танкових та механізованих підрозділів, штурмові групи, які зайшли, і за допомогою вогневої потужності танків були заведені механізовані підрозділи на позиції супротивника", – сказав заступник командира танкового батальйону Андрій Кривошапко.

Джерело: 5 канал