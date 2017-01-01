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    У зоні АТО танкісти і штурмові групи тренували спільні дії при наступі

    • Сьогодні, 18:42
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    Військові навчання танкового батальйону
    Військові навчання танкового батальйону

    Ці заходи відбулися в рамках військових навчань танкового батальйону

    У зоні проведення антитерористичної операції відбулися військові навчання танкового батальйону. Про це інформує прес-служба Міноборони України.

    Військовослужбовці відпрацьовували спільні дії при наступі танкових механізованих підрозділів і штурмових груп.

    "Побачили при наступі спільні дії танкових та механізованих підрозділів, штурмові групи, які зайшли, і за допомогою вогневої потужності танків були заведені механізовані підрозділи на позиції супротивника", – сказав заступник командира танкового батальйону Андрій Кривошапко.

    Джерело: 5 канал

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