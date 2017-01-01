У зоні АТО танкісти і штурмові групи тренували спільні дії при наступі
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Військові навчання танкового батальйону
Ці заходи відбулися в рамках військових навчань танкового батальйону
У зоні проведення антитерористичної операції відбулися військові навчання танкового батальйону. Про це інформує прес-служба Міноборони України.
Військовослужбовці відпрацьовували спільні дії при наступі танкових механізованих підрозділів і штурмових груп.
"Побачили при наступі спільні дії танкових та механізованих підрозділів, штурмові групи, які зайшли, і за допомогою вогневої потужності танків були заведені механізовані підрозділи на позиції супротивника", – сказав заступник командира танкового батальйону Андрій Кривошапко.
Джерело: 5 канал